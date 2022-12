Tuffi: Mondiali juniores. Santoro-Belotti d’oro nel sincro 3 metri

Il romano e il lombardo vincono con 299.25 punti, bronzo per De Sanctis dal metro. ROMA (ITALPRESS) – Sale a cinque il numero di medaglie per l'Italtuffi ai Mondiali juniores, in svolgimento a Montreal fino al 4 dicembre. Matteo Santoro, tesserato per MR Sport Fratelli Marconi e già strepitoso primo dal metro e dai 3 metri, e Stefano Belotti (Bergamo Tuffi), sono campioni del mondo nel sincro 3 metri. Gli azzurri, argento continentale a Rijeka 2021, conducono una gara di alto livello in cui spiccano un triplo e mezzo avanti pulito (69.75) e un doppio e mezzo ritornato molto preciso (71.10) e chiudono con 299.25 punti. Alle spalle degli azzurri – Santoro è allenato da Alice Palmieri e Belotti da Dario Scola – ci sono i croati David Ledisnki e Matej Nevescanin con 296.25 e i britannici Leon Baker e Hugo Thomas con 289.77 punti. Giorgia De Sanctis, invece, è brillante bronzo dal metro. La 16enne romana – tesserata per Fiamme Oro – totalizza 317.25 punti ed è preceduta solamente dalla canadese Alexa Fung, oro con 333.20, e dalla statunitense Molly Gray, argento con 323.90. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 03-Dic-22 08:40