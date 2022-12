Vlahovic “Inchiesta Juve? Penso al campo, lotteremo per il titolo”

L'attaccante serbo: "È stato un piacere avere Agnelli come presidente". TORINO (ITALPRESS) – "L'inchiesta sulla Juventus? Io sono un calciatore e sono concentrato sul campo. Lotteremo per lo scudetto". Dal Qatar, dove la "sua" Serbia è appena uscita di scena dai Mondiali, attraverso le colonne de "La Gazzetta dello Sport", è tornato a parlare della Juventus l'attaccante Dusan Vlahovic. "Quando tornerò in Italia capirò meglio: non ho capito bene che cosa sia successo alla Juventus in questi giorni. E' stato un grandissimo piacere avere Andrea Agnelli come presidente", ha detto Vlahovic. "Giochiamo partita dopo partita. Al momento siamo a 10 punti dal Napoli, che gioca un grandissimo calcio, ma la Juve non molla mai. Lotteremo sino alla fine per il titolo", ha aggiunto l'attaccante serbo, ieri sera in gol nel ko della Serbia contro la Svizzera, fatale per la sua Nazionale. "Segnare al Mondiale è stata una grande sensazione ma non abbiamo fatto risultato, quindi significa poco o nulla. Dedico la rete alla mia famiglia, che mi supporta tutti giorni, nel bene e nel male", ha proseguito Vlahovic. "Abbiamo perso, andiamo a casa, le sensazioni non sono buone ma guardiamo avanti. A marzo torniamo in campo, dobbiamo provare a qualificarci all'Europeo", ha spiegato a proposito della sua Nazionale. Dopo il gol ha esultato "stringendosi gli attributi": "Niente di personale, è una cosa mia. Chi pensate che sia stata una provocazione sbaglia: era solo per me". Infine, il punto sulle sue condizioni fisiche. "Sto bene, il dolore (per la pubalgia, ndr.) è diminuito tanto ma è presente ancora. Mi sento molto meglio. La sostituzione contro la Svizzera è stata una scelta del mister. Non è stato un periodo facile, ora sto bene", ha detto ancora lo juventino. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 03-Dic-22 11:07