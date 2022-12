Calcio: Freuler “Sono stato vicino alla Roma, ma niente di concreto”

Il centrocampista svizzero, ex Atalanta: "Finché non metti nero su bianco…" ROMA (ITALPRESS) – "Per me c'è stato l'interesse della Roma? Ci sono sempre voci di mercato. E forse sì, con loro c'è stato qualcosa. Ma finché non metti nero su bianco nel calcio non esiste niente di concreto". A parlare, in un'intervista a 'Il Corriere dello Sport', è Remo Freuler, protagonista con la sua Svizzera ai Mondiali in Qatar ed ex centrocampista dell'Atalanta, ora al Nottingham. "Non è stata una decisione facile. A Bergamo ero a casa – spiega l'elvetico, che attende il Portogallo di Ronaldo nell'ottavo di Qatar2022 – Mi sentivo parte di una famiglia, ho ancora tanti amici all'Atalanta e fuori dal campo. Ma dopo sette anni sentivo l'esigenza di cambiare. Sono nato nel 1992, non sono più un ragazzino, ho creduto fosse il momento giusto». Secondo Freuler, la Serie A non ha perso appeal e competitività: "Basta guardare la Champions League: tre squadre su quattro si sono qualificate per gli ottavi. In Italia si gioca ancora ad alti livelli. Io ho fatto una scelta ponderata ma magari altri avrebbero preferito altre strade". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 04-Dic-22 10:28