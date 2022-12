F1: Morto il francese Tambay, vinse due Gran Premi con la Ferrari

Il pilota parigino scomparso a 73 anni, fu quarto al Mondiale 1983 ROMA (ITALPRESS) – Lutto nella Formula 1. E' morto a 73 anni, al termine di una lunga malattia, Patrick Tambay, ex pilota di Formula 1 che soffriva da molti anni del morbo di Parkinson. Il parigino approdò in F1 nel 1977 nel Team Theodore, dopo aver esordito in Formula Renault e F2 (2° in Campionato nel 1975, 3° nel 1976). Durante nove stagioni, ha accumulato 114 Gran Premi, con squadre prestigiose come McLaren (1978, 1979), Ferrari (1982, 1983) o Renault (1984, 1985), conquistando con il Cavallino due due vittorie (GP di Germania 1982 e GP di San Marino 1983) e ottenendo nel complesso 11 podi oltre a cinque pole. Tambay ha anche accumulato 61 ritiri e non è mai riuscito a finire più in alto del 4° posto in un Mondiale, nel 1983 con la Ferrari, finendo dietro al campione Nelson Piquet e a due connazionali, Alain Prost e René Arnoux. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 04-Dic-22 13:29