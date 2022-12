Mondiali2022: Corea del Sud. Bento “La Fifa favorisce i più forti”

Il ct degli asiatici: "Il Brasile è la squadra da battere in questo torneo". DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Il commissario tecnico della Corea del Sud, Paulo Bento, alla vigilia del match degli ottavi di finale dei Mondiali, contro il Brasile, attacca, senza giri di parole, i vertici del calcio internazionale. "La Fifa favorisce le Nazionali più forti e più quotate", ha detto il ct degli asiatici, in conferenza stampa. "Noi non abbiamo il tempo di allenarci a dovere: è impossibile trasmettere qualcosa ai giocatori se dopo appena 72 ore devi tornare in campo. Non mi pare che nel 2018 sia successa la stessa cosa. Credo che non sia umano e neppure giusto", ha spiegato il polemico Bento. "Non siamo il Brasile, che può permettersi di mandare in campo, nella terza partita della fase a gironi, una 'seconda formazione' in modo da far riposare chi aveva giocato le prime due gare", ha puntualizzato il ct della la Corea del Sud, che ha ottenuto il pass per agli ottavi di finale in extremis, vincendo l'ultimo match del girone H contro il Portogallo. "Il Brasile è, a mio avviso, la principale favorita per la vittoria dei Mondiali, anche perchè bisogna prendere atto di ciò che pretende la Fifa, che riesce a creare le peggiori condizioni possibili per chi è già inferiore, favorendo di fatto i più forti. E' così e questo fa la differenza", ha concluso Bento, facendo notare che il Portogallo, dopo aver giocato contro la Corea del Sud giovedì, consentendo anche ad alcuni giocatori di riposare (in quanto già qualificato agli ottavi di finale), adesso tornerà in scena martedì, ovvero 24 ore dopo gli asiatici. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 04-Dic-22 15:51