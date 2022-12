Mondiali2022: Francia. Giroud”Avventura continua,un sogno battere Henry”

L'attaccante del Milan miglior goleador di sempre nella storia della nazionale francese DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "L'avventura continua, ci eravamo detti nello spogliatoio che, per vivere una magnifica esperienza insieme, bisognava rimanere uniti. Questa squadra è ricompensata per i suoi sforzi. È un sogno da bambino battere Thierry Henry". Così Olivier Giroud dopo la vittoria per 3-1 sulla Polonia che manda la Francia ai quarti di finale del Mondiale. L'attaccante del Milan ha realizzato la rete dell'1-0, diventando il miglior marcatore nella storia della nazionale francese, superando Henry. "Sono contento, ma ora penso alla squadra e al Mondiale", ha concluso il rossonero ai microfoni di TF1. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS) pia/ari/red 04-Dic-22 18:56