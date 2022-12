Mondiali2022: Giappone. Moriyasu e Nagatomo “Serve spirito samurai”

"Abbiamo studiato la Croazia, proveremo ad aggredirli" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Non vediamo l'ora di giocare, abbiamo avuto tre giorni per recuperare, che è la cosa più importante. I giocatori sono calmi e sereni. Mi aspetto una partita difficile, speriamo di mettere in campo quello che abbiamo fatto in allenamento". Così Hajime Moriyasu, commissario tecnico del Giappone, in vista della sfida contro la Croazia, valida per gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. I nipponici hanno superato incredibilmente un girone di ferro, eliminando la Germania e battendo la Spagna, adesso sono pronti a confermarsi come la sorpresa del torneo iridato: "Siamo pronti per 90 o 120 minuti di combattimento. Dovremo mettergli pressione con grande aggressività. Non vogliamo fare una gara difensiva, come non volevamo farla con la Germania. La Croazia può giocare in modi diversi, dobbiamo farci trovare pronti". Quella croata è una formazione temibile, sia dal punto di vista fisico che – soprattutto – qualitativo: "Hanno grandi giocatori, li rispettiamo. È una squadra che gioca a calcio, adattandosi facilmente a diverse situazioni e stili di gioco. Sarà una grande sfida. Conosciamo molti loro giocatori e il loro allenatore. Personalmente li ho studiati a lungo". Non solo il Giappone, ma anche la Corea del Sud ha superato la fase a gironi, confermando il momento di crescita del calcio asiatico: "Abbiamo lavorato sui giovani, stiamo cercando di creare un ambiente favorevole allo sviluppo di questi giocatori. Fin qui sia noi che la Corea, abbiamo fatto bene, stiamo cercando di alzare il livello del calcio asiatico e penso che siamo su quella strada". Insieme a Moriyasu è intervenuto in conferenza stampa l'ex Inter, Yuto Nagatomo: "Sento che possiamo lottare insieme meglio di qualsiasi altra squadra, questa è la nostra forza. Anche se non gioco, trasmetterò coraggio a tutti. Prima che un samurai vada in battaglia, affina le sue armi e abilità, e quando arriva il momento va a combattere. Ma se in battaglia si va spaventati, poi non si è in grado di usare le armi e le tecniche di combattimento. Nel calcio è uguale, se quando scendiamo in campo abbiamo paura le nostre qualità e le nostre tattiche saranno inutili. Per sfruttare al massimo le capacità di ciascuno, abbiamo bisogno di coraggio. Vogliamo mostrare al mondo lo spirito dei giapponesi che stanno combattendo con coraggio e questa è la migliore opportunità che abbiamo. Vogliamo che tutti vedano il nostro spirito da samurai. Siamo la squadra più forte nella storia del Giappone. Domani vogliamo battere la Croazia e scrivere una pagina d'oro per il nostro calcio". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 04-Dic-22 16:15