Mondiali2022: Polonia. Lewandowski “Abbiamo dato tutto,ma non è bastato”

"Peccato per le occasioni sprecate sullo 0-0", dice il ct Czeslaw Michniewicz DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Abbiamo dato tutto, lottato e creato alcune opportunità, soprattutto nella prima frazione. Peccato non averne approfittato. Abbiamo cercato di controllare gli attacchi della Francia, anche dopo il loro primo gol abbiamo continuato a giocare, ma non è stato sufficiente". Lo ha dichiarato l'attaccante della Polonia, Robert Lewandowski, dopo la sconfitta per 3-1 contro la Francia e la conseguente eliminazione. "Ad un certo punto della partita ci siamo schiacciati troppo verso la nostra area di rigore – l'analisi critica dell'attaccante del Barça, in gol su rigore nel finale -. C'è ancora molto da fare. Dobbiamo essere più offensivi, non mi piace quando ci difendiamo troppo". Deluso ma comunque grato ai giocatori e a tutto lo staff il ct della Polonia, Czeslaw Michniewicz. "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e volevamo giocare in modo diverso. Abbiamo avuto un paio di occasioni che avrebbero potuto portarci al gol. Mi dispiace per l'opportunità di Zielinski e per il rimpallo. Eravamo ancora sullo 0-0 e poi è arrivato il vantaggio della Francia. Vorrei ringraziare i giocatori, lo staff e tutti coloro che ci hanno aiutato nella preparazione di questo Mondiale", le parole del commissario tecnico. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS) pia/ari/red 04-Dic-22 19:29