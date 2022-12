Mondiali2022: Rodri “Per battere il Marocco serve la Spagna migliore”

Il jolly del team iberico: "Non dobbiamo ripetere gli errori commessi col Giappone". DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Per battere il Marocco serve la migliore Spagna: dovremo fare una grande prestazione". Così, in conferenza stampa, a 48 ore dalla gara degli ottavi di finale dei Mondiali, contro il team africano, Rodri, autentico jolly delle Furie Rosse, schierato in questa kermesse iridata dal ct Luis Enrique come centrale di difesa. "Quella che sta iniziando è nuova competizione. Analizziamo sempre cosa possiamo migliorare, anche dopo le partite che abbiamo giocato bene. In merito al ko contro il Giappone non c'è molto da migliorare, perché tutto è iniziato da un 'crollo' di circa 10 minuti. Ed è proprio quello che dobbiamo evitare martedì", ha aggiunto il giocatore del Manchester City. "Quanto successo nell'ultima gara del girone è stato un avvertimento: ciò non può accadere di nuovo. Il nostro unico obiettivo è passare il turno, sappiamo di potercela fare", ha concluso Rodri. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 04-Dic-22 16:27