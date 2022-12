Mondiali2022: Totti “Spero diventi normale un arbitro donna”

L'ex capitano della Roma: "E' importante, lo dico da padre di due figlie" ROMA (ITALPRESS) – "È importante, lo dico anche da padre di una ragazza e una bambina che un domani saranno donne. Ma spero che prima o poi queste non siano più notizie e che tutto diventi normale". Lo ha detto a BeInSports l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, in merito alla designazione della francese Stephanie Frappart per Germania-Costarica, primo arbitro donna in un Mondiale maschile. "Non posso negare che mi sono divertito a vedere i gironi di questo Mondiale e sono curioso di vedere cosa succederà adesso – ha aggiunto il campione del mondo del 2006 – Mi dispiace che non ci sia l'Italia, ovviamente, ma a livello calcistico ho visto buone cose. E anche sul resto va riconosciuto alla Fifa e al presidente Infantino come il calcio negli ultimi anni abbia raggiunto una dimensione più globale come dimostra, ad esempio, la qualificazione agli ottavi delle squadre asiatiche e africane". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 04-Dic-22 12:14