Mondiali2022: Wenger “Ok squadre concentrate su campo, non su politica”

Il direttore dello sviluppo Fifa: "La Francia ha ancora fame, sarà pericolosa" DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Quando giochi una Coppa del Mondo, sai che non devi perdere la prima partita. Ci sono squadre che hanno esperienza, che hanno avuto risultati in tornei precedenti, come Francia, Inghilterra, Brasile, che hanno vinto la loro prima partita". Lo ha detto a Doha Arsene Wenger, direttore dello sviluppo della Fifa, durante una conferenza stampa. "E ci sono anche le squadre che erano mentalmente pronte, che erano determinate a concentrarsi sulla competizione e non sulle manifestazioni politiche", ha aggiunto l'ex tecnico dell'Arsenal, riferendosi alle eliminazioni nella fase a gironi di Germania e Danimarca, squadre leader in particolare sulla questione dell'indossare la fascia inclusiva "One Love". Wenger ha illustrato anche diversi elementi tattici e statistici sul primo turno del torneo, evidenziando in particolare il forte aumento dei gol segnati su cross (+83%) rispetto al Mondiale 2018. "Si gioca di più sulle fasce e questo offre un ruolo importante agli esterni – ha spiegato – Credo che le squadre con le migliori ali avranno le maggiori possibilità di vincere il torneo". Wenger, infine, ha assicurato che la 'sua' Francia "ha ancora fame" e "l'appetito per vincere di nuovo". "Sarà pericolosa fino alla fine", ha pronosticato. – foto Image – (ITALPRESS). mc/red 04-Dic-22 16:09