Sci alpino: Cdm donne. Suter vince SuperG Lake Louise, Goggia quinta

In top ten altre due azzurre: Curtoni sesta e Pirovano nona. LAKE LOUISE (CANADA) (ITALPRESS) – Corinne Suter ha vinto il SuperG di Lake Louise, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La svizzera ha preceduto di soli due centesimi la austriaca Cornelia Huetter, seconda, e di 16 centesimi la norvegese Ragnhild Mowinckel, terza. Niente podio oggi per le azzurre. La migliore è di nuovo Sofia Goggia, quinta a +0"36, nonostante una partenza in sordina, seguita da Elena Curtoni, sesta a +0"39. In top ten anche Laura Pirovano, nona a + 0"79. Altre sei le italiane in gara: 15esima Marta Bassino, a 1"04, seguita da Federica Brignone a 1"46, da Nicol Delago a 1"95 e dalle sorella Nadia a 2"17. Attardata Karoline Pichler; è uscita, infine, Roberta Milesi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 04-Dic-22 20:26