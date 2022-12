Sci alpino: Cdm. Kilde vince anche il SuperG a Beaver Creek

Prova non veloce per Paris, trentaduesimo; miglior azzurro Casse, diciannovesimo. BEAVER CREEK (USA) (ITALPRESS) – Aleksander Aamodt Kilde, dopo il successo di ieri in discesa libera, si è ripetuto oggi, sempre a Beaver Creek, negli Stati Uniti, nel SuperG valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Il norvegese ha chiuso la gara in 1'10"73, anticipando lo svizzero Marco Odermatt, anche ieri secondo, attardato di 20 centesimi. In terza piazza il francese Alexis Pinturault, a 30 centesimi esatti dal vincitore. Prova non veloce per Dominik Paris, trentaduesimo, con un ritardo di oltre due secondi (2'03). Altri sette gli azzurri in gara: il migliore è stato Mattia Casse, 19°, a 1'59, seguito da Guglielmo Bosca, 30°, a 1'99. Più indietro gli altri: Matteo Marsaglia a 2'10, Matteo Franzoso a 2'64, Christof Innerhofer a 2'87, Nicolò Molteni a 4'31. Giovanni Franzoni, infine, è caduto mentre era in lotta per un possibile piazzamento nella top ten. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 04-Dic-22 19:55