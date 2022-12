Volley: Superlega. Civitanova in campo contro Milano nel posticipo

I campioni d'Italia cercano a Monza la seconda vittoria di fila in regular-season CIVITANOVA MARCHE (ITALPRESS) – Lunedì in campo per la Cucine Lube Civitanova, che sarà di scena in trasferta all'Arena di Monza contro l'Allianz Milano (domani alle ore 19.30) per il posticipo del 10° turno di andata della SuperLega. I campioni d'Italia cercano la seconda vittoria di fila in campionato dopo la rimonta al fotofinish centrata a Piacenza, mentre i milanesi sono carichi dopo il successo da 3 punti confezionato a Trento. Nella passata stagione, dopo i casi di Covid, una Cucine Lube convalescente ha mancato il pass per la Final 4 di Coppa Italia perdendo in casa con Milano nei quarti del trofeo tricolore, quest'anno i biancorossi vogliono rifarsi nella volata del girone di andata che mette in palio punti determinanti per la graduatoria del campionato e per la griglia dei quarti di finale della Coppa. Una vittoria farebbe la differenza, le due squadre sono appaiate a 14 punti. Nel weekend l'Allianz ha annunciato l'arrivo del centrale Francesco Fusaro, classe '99 di 200 cm proveniente dalla HRK Motta di Livenza, squadra di A2. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 04-Dic-22 12:50