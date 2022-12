Antonelli “Monza importante, al Venezia guardo a presente e futuro”

Il neo dirigente dei lagunari: "Sviluppare un nuovo spirito di sacrificio" VENEZIA (ITALPRESS) – Ecco il nuovo direttore sportivo del Venezia. Filippo Antonelli ha saputo dell'interesse solo pochi giorni fa e la scorsa settimana c'è stata l'accelerata definitiva. "Alex Menta è stato il primo a cercarmi, ringrazio la società e il presidente Duncan Niederauer per la fiducia", sono le prime parole del nuovo dirigente dei lagunari. Antonelli è stato uno dei protagonisti della scalata del Monza dalla Serie D alla Serie A della scorsa primavera. "Monza è stata una pagina importante della mia storia ma ora devo guardare al presente e al futuro. Per un direttore sportivo non esiste la categoria ma conta la bontà del progetto; la durata del contratto mi ha convinto ad accettare, anche per misurarmi con una proprietà diversa, un altro modo di fare calcio", continua Antonelli. A Venezia, il direttore sportivo, già presente sabato in tribuna al Penzo per Venezia-Ternana, avrà il compito di seguire sì la squadra e le vicende di mercato ma pure la parte finanziaria. "A Monza siamo ripartiti dalle ceneri, eravamo reduci da un fallimento e all'inizio ci occupavamo un po' di tutto. Poi, con l'arrivo di Silvio Berlusconi, le aree si sono diversificate ma ero un punto di riferimento per tutti". E Monza, oltre Berlusconi, significa pure Adriano Galliani. Antonelli vuole portare l'esperienza in Brianza anche a Venezia. "Mi serviva il suo benestare per lasciare Monza. Lui per me è stato un master giornaliero, ha una voglia maniacale di vincere e la passione per questo lavoro. Il suo segreto di mercato? Prima regola vendere e poi acquistare: è uno degli insegnamenti ricevuti". Antonelli lavorerà a fianco del responsabile dell'area tecnica Cristian Molinaro, allo scouting Morris Donati e direttore delle analisi e dei dati, Alex Menta. "Il Venezia è un'ottima squadra, gli investimenti fatti sono importanti. Gennaio è un mercato particolare, chi non è contento, lo ascolteremo. Poi vedremo cosa fare; la seduta invernale è fatta con elementi che di solito non giocano e dunque dovremmo valutare. All'inizio del campionato, c'era subito un'aspettativa alta sul Venezia e dopo la retrocessione forse aveva ancora delle scorie da smaltire. Serve sviluppare un nuovo spirito di sacrificio, perché in Serie B, l'ultima può battere la prima. Poi serve affiatamento tra i giocatori ma il calcio non ha una regola esatta", prosegue Antonelli. A "battezzare" l'arrivo del nuovo direttore sportivo il presidente Duncan Niederauer. "Antonelli ha respirato calcio per tutta la vita, prima da calciatore e poi da dirigente. L'ho conosciuto per la prima volta sabato, durante la partita, e con lui la squadra è imbattuta (ride, ndr). Non sarà solo il direttore sportivo ma anche le altre attività quotidiane, come il commerciale. Cercavamo una figura come lui, anche per la sua esperienza. I miei impegni negli Stati Uniti mi impediscono di essere sempre presente e la figura di Antonelli sarà importante dentro alla società", specifica il numero uno statunitense. – Foto rag/Italpress – (ITALPRESS). rag/mc/red 05-Dic-22 16:32