Calcio: Dal Pino “Non mi sono pentito di aver lasciato Lega Serie A”

"Sono stati due anni molto particolari, mi sono confrontato con una realtà nuova". ROMA (ITALPRESS) – "Non mi sono pentito di aver lasciato la Lega Serie A. Avevo in programma altre cose. Sono stati due anni molto particolari, mi sono confrontato con una realtà nuova, purtroppo dopo un mese e mezzo è arrivato il Covid e abbiamo parlato più di protocolli medici che di calcio. Riuscire a terminare i campionati e pianificare delle idee che oggi sono patrimonio della Lega sono dei successi". Lo ha dichiarato Paolo Dal Pino, ex presidente della Lega Serie A, intervenuto a "La Politica nel pallone", condotta da Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento. "Quello della Serie A era un sistema fortemente indebitato – ha concluso Dal Pino – per questo proposi l'inserimento dei fondi per trasformare la Serie A in una media company". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 05-Dic-22 14:57