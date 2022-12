Calcio: De Laurentiis “Governo assente, i conti non tornano”

Il presidente del Napoli: "Ci vuole pochissimo per cambiare il nostro sport". ROMA (ITALPRESS) – "Il Governo è sempre stato assente, benché il nostro gettito fiscale sia importantissimo. Una volta c'erano gli schiavi, voi credete che gli schiavi siano finiti? No, siamo tutti ancora schiavi, molta gente soffre e il calcio è la panacea dei mali". Questa la riflessione fatta dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine di un evento al Coni in riferimento alla richiesta del mondo del calcio al Governo di poter rateizzare le tasse. "Lo Stato non è stupido, però finge di ignorarlo, perché altrimenti dovrebbe fare in modo che le leggi sulla modernizzazione del calcio vengano realizzate in cinque minuti. Ci vuole pochissimo per cambiare il calcio, visto che è malato ovunque", ha aggiunto il presidente del Napoli. "I conti non tornano. Il calcio è malato dall'alto: quando non si vuol capire che non ci sono sufficienti risorse per poter andare avanti con questa tipologia di campionati e non si vuole fare la rivoluzione copernicana, perché poi bisogna essere rieletti, è un problema di tutti", ha concluso De Laurentiis. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/pdm/red 05-Dic-22 11:18