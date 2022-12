Mondiali2022: Marocco. Regragui “Contro Spagna nostra quarta finale”

Il ct degli africani: "Sarà una gara molto difficile, loro fra i team favoriti". DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Il mio messaggio al gruppo è stato chiaro: giochiamo una quarta finale". Così il ct del Marocco, Walid Regragui, alla vigilia della gara degli ottavi di finale dei Mondiali, contro la Spagna. "Sarà una partita molto difficile, ci troveremo di fronte a una delle migliori squadre del mondo, una delle favorite per la vittoria finale di questo torneo iridato. Essendo arrivati primi, e non secondi nel girone, abbiamo avuto un giorno in più per recuperare energie. Se riusciremo a battere la Spagna sarà una bella sorpresa per noi e per tutto il nostro Paese", ha aggiunto l'allenatore marocchino. "Abbiamo giocatori che vengono dalla Spagna, altri che giocano in Spagna: si tratta di un Paese caro ai marocchini, ci piace il calcio iberico. Sono un fan della loro cultura calcistica, anche se cerco di svilupparne una differente per il Marocco. Dobbiamo avere infatti una nostra filosofia", ha puntualizzato Regragui. "Non vedo partiocolari punti deboli nella squadra spagnola. Sanno cosa propongono e sono infinitamente pazienti nello sviluppo del gioco. Fanno male all'avversario… e anche al pubblico. Di fronte a questa squadra bisogna essere forti di testa e aspettare il momento giusto. Sappiamo tutti come si sviluppa il loro calcio: 'Tac, tac, tac', da Laporte a Rodri, da Rodri a Busquets, da Busquets ad Alba, e via così, finchè non trovano il buco che gli hai concesso", ha continuato il ct del Marocco. "Il possesso palla? Noi abbiamo lasciato il controllo del pallone agli avversari sia contro la Croazia che contro il Belgio. Il Giappone ha avuto il 17 per cento del possesso contro la Spagna e ha vinto e il 20 per cento contro la Germania e ha vinto. Nel calcio moderno è così: alcune squadre vogliono la palla, altre no. Per domani speriamo che la Spagna non sappia cosa farsene del pallone", ha concluso, con una piccola dose di ironia e di buone speranze, Regragui. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 05-Dic-22 15:59