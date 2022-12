Mondiali2022: Svizzera. Yakin “Possiamo battere il Portogallo”

Il ct della Nazionale elvetica: "Non vediamo l'ora di giocare questa gara". DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Il commissario tecnico della Svizzera, Murat Yakin, si è detto fiducioso alla vigilia della gara degli ottavi di finale dei Mondiali. "Possiamo battere il Portogallo", ha affermato, in conferenza stampa, l'allenatore elvetico. "Siamo pronti e siamo felicissimi di poter giocare una partita così importante. La squadra è matura. Questa è una grande opportunità per noi per provare a scrivere la storia. Abbiamo visto grande gioia in Svizzera e siamo felici di sentire che un piccolo Paese come il nostro è riconosciuto da tutti come una buona squadra di calcio. Abbiamo molti giocatori di talento", ha continuato Yakin. "La squadra è migliorata molto durante la mia gestione. Abbiamo dimostrato di poter competere con le grandi squadre e anche di poterle battere. I giocatori hanno l'esperienza giusta per sapersi adattare tatticamente all'avversario. Questi primi ottavi di finale hanno mostrato diverse fasi di transizione. La mia squadra è veloce: spero che possa sfruttare a meglio le opportunità che avrà domani", ha precisato il tecnico della Svizzera. "Il Portogallo è un'ottima squadra, con ottimi giocatori. Non potete chiedermi se togliergli questo o quel giocatore. Ci piacciono l'idea di vedere i migliori calciatori in campo e quella di giocare contro di loro. Come fermare Cristiano Ronaldo? Non dobbiamo dargli spazio; in più bisogna mostrare la giusta forza collettiva. Non vediamo l'ora di giocare questa gara", ha concluso il ct della Svizzera. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 05-Dic-22 16:21