Nba: Davis con 55 punti esalta i Lakers, vincono Celtics e Suns

Vittorie importanti anche per i Memphis Grizzlies e i New Orleans Pelicans. NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nelle gare della Nba disputate nella notte italiana, è ancora una volta sugli scudi Anthony Davis. L'ala forte, con ben 55 punti a referto, ha esaltato i Los Angeles Lakers, che hanno battuto in trasferta i Washington Wizards per 130-119. Continua intanto la corsa in vetta, nella Eastern Conference, dei Celtics. Il team di Boston si è imposto per 103-92 sul campo dei Nets con 34 punti di Jaylen Brown e i 29 Jayson Tatum. "Inutili" per la squadra di Brooklyn i 31 punti di Kevin Durant e i 18 di Kyrie Irving. Nel gruppo Ovest, invece, proseguono con passo spedito le tre battistrada. I Memphis Grizzlies, terzi in classifica, hanno vinto sul campo dei Detroit Pistons, per 122-112, con Ja Morant trascinatore (a quota 33). I New Orleans Pelicans, secondi, si sono imposti fra le mura amiche, per 121-106, sui Denver Nuggets, con José Alvarado che ha toccato i 38 punti. Sempre al comando della Western Conference i Phoenix Suns, vincitori a San Antonio sugli Spurs per 133-95. Questi i risultati delle altre partite: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 92-81, Sacramento Kings-Chicago Bulls 110-101, nonostante i 41 punti di Zach LaVine, e Portland Trail Blazers-Indiana Pacers 116-100, con Jerami Grant a quota 28. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/red 05-Dic-22 09:50