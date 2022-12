Scherma: a Belgrado 7° appuntamento con “La bellezza in un gesto”

All'Ambasciata d'Italia nella Capitale serba "Donne protagoniste in pedana e fuori". ROMA (ITALPRESS) – È Belgrado, tappa nel secondo weekend di dicembre dell'esordio della Coppa del Mondo di fioretto femminile per la stagione 2022/2023, la sede del settimo appuntamento del progetto "La bellezza in un gesto", nato dal Protocollo d'intesa tra Ministero degli Esteri e Federazione Italiana Scherma a sostegno della promozione dell'immagine dell'Italia nel mondo attraverso lo sport delle tre armi. "La bellezza in un gesto: tutto il rosa della scherma. Le donne protagoniste in pedana e fuori" sarà il titolo dell'evento organizzato dall'Ambasciata d'Italia nella Capitale serba, in programma giovedì 8 dicembre alle ore 18. Il Seminario, che si terrà presso l'Ambasciata italiana di Belgrado, si concentrerà sulla centralità della figura femminile nella scherma, nello sport e più in generale nella società. L'incontro, alla presenza della delegazione delle fiorettiste azzurre che compongono la squadra Campione del Mondo in carica, sarà aperto dall'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, al quale si affiancheranno il Presidente Onorario della Federazione Italiana Scherma e Presidente della Confederazione Europea, Giorgio Scarso, e il Presidente della Federazione Serba di Scherma, Dejan Ruski. Spazio poi alle testimonianze di un'atleta italiana e una collega serba, che racconteranno le loro esperienze sportive e professionali. L'appuntamento sarà anche l'occasione per parlare delle eccellenze del "Made in Italy" nel mondo dell'allenamento e del fitness con la presentazione di alcuni macchinari dell'azienda Technogym, una storia imprenditoriale tutta italiana partita da un garage di Cesena e arrivata ad essere leader mondiale nel settore del wellness e del fitness, con una forte componente innovativa. Inoltre, grazie all'Istituto di Cultura, la tappa di Belgrado del progetto "La bellezza in un gesto" sarà arricchita da una suggestiva mostra fotografica, allestita presso la sede di Palazzo Italia e realizzata con gli scatti del fotografo Augusto Bizzi, una narrazione in immagini iconiche del fascino della scherma. La Capitale serba sarà la settima città a ospitare il programma itinerante di MAECI e Federscherma, dopo gli appuntamenti di Madrid, Tunisi, Il Cairo, Algeri, e quelli che nello stesso weekend si terranno a Tokyo e Vancouver. -foto Ufficio Stampa Federscherma – (ITALPRESS). pdm/com 05-Dic-22 11:58