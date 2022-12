Tennis: Atp. Top ten immutata, Sinner e Berrettini i migliori azzurri

In cima alla classifica sempre Alcaraz, seguito da Nadal e da Ruud. ROMA (ITALPRESS) – Non ci sono novità, anche questa settimana, nella top ten della classifica Atp. I big sono rimasti a "riposo": stanno preparando il 2023, che partirà, come sempre, dall'Australia. Nel ranking aggioranto questa mattina, sul podio ci ancora lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero uno, seguito dal connazionale Rafa Nadal e dal norvegese Casper Ruud. Quarta piazza per il greco Stefanos Tsitsipas, seguito dal serbo Novak Djokovic e dal canadese Felix Auger-Aliassime. I due russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev, poi, sono rispettivamente al settimo e all'ottavo posto, con lo statunitense Taylor Fritz, nono, e il polacco Hubert Hurkacz, decimo, che chiudono la top ten. Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono sempre i migliori azzurri in classifica e si confermano rispettivamente al gradino numero 15 e 16. Ancora 23esimo Lorenzo Musetti, con alle sue spalle Lorenzo Sonego, numero 45, e Fabio Fognini, numero 55. Guadagna, infine, una posizione Marco Cecchinato, ora al gradino 104. Questa la top ten della nuova classifica Atp: 1. Carlos Alcaraz (Esp) 6820 (–) 2. Rafael Nadal (Esp) 6020 (–) 3. Casper Ruud (Nor) 5820 (–) 4. Stefanos Tsitsipas (Gre) 5550 (–) 5. Novak Djokovic (Srb) 4820 (–) 6. Felix Auger-Aliassime (Can) 4195 (–) 7. Daniil Medvedev (Rus) 4065 (–) 8. Andrey Rublev (Rus) 3930 (–) 9. Taylor Fritz (Usa) 3355 (–) 10. Hubert Hurkacz (Den) 2905 (–) Così gli italiani: 15. Jannik Sinner 2410 (–) 16. Matteo Berrettini 2375 (–) 23. Lorenzo Musetti 1865 (–) 45. Lorenzo Sonego 950 (–) 55. Fabio Fognini 843 (–) 104. Marco Cecchinato 562 (+1) 120. Francesco Passaro 473 (+1) 129. Luca Nardi 437 (+1) 135. Matteo Arnaldi 419 (-1) 140. Franco Agamenone 403 (-2) – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 05-Dic-22 12:12