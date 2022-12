Tennis: Wta. Top ten invariata, Swiatek saldamente in vetta

Stabili le azzurre Trevisan 28, Bronzetti 58 e Paolini 63. ROMA (ITALPRESS) – Il circuito internazionale maggiore del tennis femminile è in vacanza, in attesa del 2023, che partirà, come sempre dall'Australia. La top ten della classifica Wta, aggioranta questa mattina, è quindi invariata. In vetta c'è sempre la polacca Iga Swiatek, protagonista assoluta del 2022, saldamente al comando, con un ampio vantaggio sulla tunisina Ons Jabeur, seconda, e sulla statunitense Jessica Pegula, terza. A ruota la francese Caroline Garcia e la bielorussa Aryna Sabalenka, rispettivamente quarta e quinta. Chiudono la top ten, nell'ordine, Maria Sakkari, Coco Gauff, Daria Kasatkina, Veronika Kudermetova e Simona Halep, che al momento è sospesa dall'attività agonistica per la positività al doping riscontrata nel corso dei recenti Us Open. Per quanto riguarda l'Italia, la numero uno è sempre Martina Trevisan, che si conferma al 28esimo posto, stabili anche Lucia Bronzetti (58esima) e Jasmine Paolini (63esima). Subito dietro Elisabetta Cocciaretto (66) e Camila Giorgi (68). Questa la top ten della nuova classifica Wta: 1. Iga Swiatek (Pol) 11085 (–) 2. Ons Jabeur (Tun) 5055 (–) 3. Jessica Pegula (Usa) 4691 (–) 4. Caroline Garcia (Fra) 4375 (–) 5. Aryna Sabalenka (Blr) 3925 (–) 6. Maria Sakkari (Gre) 3871 (–) 7. Coco Gauff (Usa) 3646 (–) 8. Daria Kasatkina (Rus) 3435 (–) 9. Veronika Kudermetova (Rus) 2795 (–) 10. Simona Halep (Rou) 2661 (–) Così le italiane: 28. Martina Trevisan 1528 (–) 58. Lucia Bronzetti 906 (–) 63. Jasmine Paolini 867 (–) 66. Elisabetta Cocciaretto 855 (–) 68. Camila Giorgi 836 (–) 108. Sara Errani 594 (-3) 144. Lucrezia Stefanini 447 (-1) 233. Camilla Rosatello 276 (-3) 268. Nuria Brancaccio 232 (-1) 300. Matilde Paoletti 199 (-2) – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 05-Dic-22 12:25