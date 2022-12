Calcio: Danilo “Alla Juve gente esperta, sapranno cosa fare”

Il difensore bianconero è tornato protagonista col suo Brasile ai Mondiali. DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Danilo è tornato ieri sera protagonista col suo Brasile, ai Mondiali, dopo un problema alla caviglia. A fine gara, fra le varie cose, il difensore della Juve ha parlato anche delle vicende del club bianconero: "Non posso dire tanto, perchè sono qui in Qatar e sono totalmente concentrato sul Mondiale. Di una cosa sono sicuro, però. Alla Juventus c'è gente molto esperta, che saprà sicuramente cosa fare, con grande senso di responsabilità, per risolvere la situazione". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 06-Dic-22 10:32