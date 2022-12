Calcio: Genoa. Blessin esonerato, squadra affidata a Gilardino

Sollevato dall'incarico il tecnico tedesco, promosso dalla Primavera l'ex azzurro. GENOVA (ITALPRESS) – Il Genoa ha esonerato Alexander Blessin. Il nuovo allenatore del team ligure è Alberto Gilardino. Questa la nota diffusa oggi dal club: "Il Genoa comunica che il tecnico Alexander Blessin è stato sollevato dall'incarico. Il club ringrazia l'allenatore per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura il meglio per il suo futuro professionale. La guida tecnica della Prima Squadra sarà affidata ad interim a mister Alberto Gilardino". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 06-Dic-22 11:23