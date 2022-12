Calcio: Napoli.Elmas”Andiamo alla grande,vogliamo dare titolo ai tifosi”

"Anche in Champions stiamo facendo bene e vogliamo andare avanti", dice il macedone NAPOLI (ITALPRESS) – "Siamo andando alla grande in campionato e abbiamo fatto bene anche in Champions. In Serie A abbiamo vinto 13 partite e ne abbiamo pareggiate due, ma sappiamo che dobbiamo continuare così, abbiamo grandi obiettivi e anche in Champions vogliamo andare avanti". In queste parole tutto l'entusiasmo di Eljif Elmas per un Napoli che sta facendo grandi cose e che autorizza il popolo azzurro a sognare. In un'intervista concessa a un'agenzia turca dal ritiro di Antalya, il macedone dice: "Sono a Napoli da 4 anni. Ho avuto la gioia di vincere un trofeo (Coppa Italia del 2020, ndr) ed è stato molto importante per me, ora stiamo facendo molto bene e vogliamo dare il massimo fino in fondo e regalare il tricolore ai nostri tifosi. Ho tanti obiettivi anche con la Nazionale, spero di giocare il Mondiale con la Macedonia dopo averlo fatto agli Europei". Detto che ad Antalya la squadra si sta trovando benissimo e che segue con interesse il campionato turco ("Spero vinca il mio Fenerbahce"), Emlas dice di stimare molto Arda Güler. "Ne ho parlato anche con gli amici che ho nel Fenerbahçe, mi dicono è un grande personaggio e in qualche modo mi ricorda lo stile di Mesut Özil. Spero di vederlo in futuro in club come Real e Barcellona, o magari al Napoli, mi piacerebbe giocare con lui", spiega Elmas che conclude assicurando di non aver dimenticato il Fenerbahce e i suoi tifosi e aggiungendo: "In futuro penso di venire a vivere in Turchia, magari potrei finire qui la carriera", intanto pensa al Napoli che "come il Fenerbahce ha tifosi straordinari". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 06-Dic-22 17:22