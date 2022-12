Calcio: Serie B. Arbitri, Massa dirige anticipo Ternana-Cagliari

Designati gli arbitri per le gare della 16esima giornata in programma tra il 7 e l'8 dicembre ROMA (ITALPRESS) – La Serie B torna in campo per la 16esima giornata di campionato. Ad aprire il programma l'anticipo di domani sera Ternana-Cagliari che sarà diretto dall'arbitro Davide Massa di Imperia. Giovedì 8 le altre partite. Queste le designazioni arbitrali: – SERIE B – 16^ GIORNATA – 08/12 – ORE 15 Ternana – Cagliari (07/12, ore 20.30) arbitro: Massa di Imperia Parma – Benevento (ore 12.30) arbitro: Gariglio di Pinerolo Cittadella – Bari arbitro: Piccinini di Forlì Cosenza – Brescia arbitro: Meraviglia di Pistoia Genoa – Südtirol arbitro: Giua di Olbia Modena – Venezia arbitro: Paterna di Teramo Perugia – Spal arbitro: Gialtieri M. di Asti Reggina – Frosinone arbitro: Mariani di Aprilia Pisa – Ascoli (ore 18) arbitro: Santoro di Messina Palermo – Como (ore 20.30) arbitro: Dionisi di L'Aquila – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 06-Dic-22 15:33