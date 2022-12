Calcio: Udinese. Sottil “Ripartire azzerando tutto”

Il tecnico del team friulano: "Abbiamo grandi margini di miglioramento". UDINE (ITALPRESS) – Mancano dodici giorni alla fine del Mondiale e un mese alla ripresa del campionato. L'Udinese ripartirà giocando contro l'Empoli. "Abbiamo iniziato a lavorare alla grande". Lo ha detto il tecnico dei friulani, Andrea Sottil, ai microfoni di Udinese Tv. "Secondo me abbiamo fatto un bel percorso, finora. In varie occasioni ho detto che le sei vittorie di seguito hanno fatto venire l'acquolina in bocca e sembrava tutto scontato ma non è così. Non c'è stato un calo, la squadra ha sempre espresso buon gioco, con buone prestazioni. Forse solo il primo tempo contro il Lecce e lo Spezia sono stati sottotono, per il resto la squadra ha fatto bene. Tre sconfitte in quindici gare, contro Milan, Napoli e Torino, ci possono stare, anche se quest'ultima ci ha lasciato un po' di rammarico", ha aggiunto Sottil. "Ricordiamoci che esistono anche gli avversari, che sono nella stessa nostra categoria e quindi molto competitivi e organizzati. Ora dobbiamo ripartire azzerando tutto, anche perché sono convinto che la squadra abbia grandi margini di miglioramento. In più vorrei recuperare tutti i ragazzi e avere la rosa al completo. Così saremo pronti alla partenza e partire forte il quattro gennaio", ha detto ancora il tecnico dell'Udinese. "La staffetta Beto-Success? Ho la fortuna di avere tutti e quattro gli attaccanti forti, con caratteristiche diverse. Nello specifico, tra loro due, Beto è sicuramente un giocatore bravissimo ad attaccare la profondità, lo spazio e anche di attaccare bene la porta da palle esterne, come Nestorovski. Success è completamente diverso, per me è veramente fantastico, ne ho visti pochi come lui. Pulisce tutti i palloni, fa salire la squadra, fornisce tanti assist e fa un gran lavoro di rifinitura. Gli ho chiesto però di essere più presente dentro l'area e lo sta facendo. È una coppia che si compensa, sono complementari", ha proseguito Sottil. "È chiaro che poi disponiamo di un giocatore straordinario come Geri Deulofeu, genio e sregolatezza in campo. Gli piace molto svariare e ci dà superiorità esterna, imprevedibilità in campo con grandi accelerazioni. L'alternanza è dovuta quindi in base alle caratteristiche degli avversari", ha precisato il tecnico del team friulano. "Lazar Samardzic lavora intensamente negli allenamenti e oggi è un giocatore di assoluta personalità. E, ripeto, ha ancora ampissimi margini di crescita. Cotro la Roma abbiamo giocato una grande gara. Quella partita è stata fantastica. Ma devo dire che con questi ragazzi mi diverto molto, in tutti gli incontri, a vederli giocare", ha spiegato ancora Sottil. "Non voglio assolutamente mancare di rispetto a nessuno, ma Lovric, forse, è quello che è cresciuto più di tutti, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita. Con i suoi inserimenti e la sua caparbietà è cresciuto davvero tanto, diventando un giocatore completo in mezzo al campo. È un giocatore intrigante, con il colpo importante. I giocatori non sono tutti uguali e per me è una sacrosanta verità. Tutti devono dare il contributo in campo ma ognuno ha caratteristiche diverse. Becao ha una leadership difensiva e una guida del reparto eccezionale. Tra averlo e non averlo si sente molto la differenza. È uno di quei giocatori che quando abbiamo la palla crea superiorità, si butta dentro e subito dopo lo vedi correre in difesa. Anche Deulofeu, Walace, Pereyra si sentono in mezzo al campo, perché hanno caratteristiche speciali. Il recupero di Becao sta procedendo bene, siamo molto fiduciosi", ha concluso l'allenatore dell'Udinese. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 06-Dic-22 10:08