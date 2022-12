In Nba Giannis schiaccia Orlando e Banchero, missione per Poz

Il ct azzurro negli Usa per convincere il 20enne dei Magic a vestire la maglia della Nazionale. NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Giannis Antetokounmpo, con 34 punti a referto, 12/21 al tiro, 13 rimbalzi, 5 assist e un paio di stoppate, ha trascinato i Milwaukee Bucks al successo a Orlando, per 109-102. Ai Magic non sono bastati i 20 punti di Paolo Banchero, che a breve incontrerà il coach della Nazionale Gianmarco Pozzecco, in missione a Orlando per provare a convincere il 20enne statunitense con cittadinanza italiana a vestire la maglia azzurra. Nelle altre gare della Nba disputate nella notte, gli Houston Rockets hanno piegato i 76ers, 132-123, all'overtime. Nonostante i 39 punti di Joel Embiid è arrivata dunque la terza sconfitta consecutiva per il team di Philadelphia. Importante vittoria poi per gli Indiana Pacers, con la guardia Andrew Nembhard a quota 31, che hanno espugnato il campo dei Golden State Warriors per 112-104. Questi gli altri risultati: Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers 117-119, Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder 114-121, Toronto Raptors-Boston Celtics 110-116, Memphis Grizzlies-Miami Heat 101-93, Dallas Mavericks-Phoenix Suns 130-111. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pdm/red 06-Dic-22 09:33