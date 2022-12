Mondiali2022: Croazia. Dalic “Contro il Brasile è come una finale”

Il ct: "Loro molto forti ma non abbiamo paura, crediamo in noi stessi". DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – "Contro il Brasile sarà una partita diversa da quelle che abbiamo giocato finora in questo Mondiale. È una squadra che ama giocare a calcio. Diciamo la verità, il Brasile è la squadra migliore fino a oggi. Hanno una grande profondità. Sono un grande gruppo, fanno paura, sarà un test importante per noi. Hanno giocatori molto veloci, dobbiamo essere preparati su questo fronte". Così il ct della Croazia, Zlatko Dalic, a proposito del prossimo avversario, nei quarti dei Mondiali, ovvero la Nazionale verdeoro. "Non abbiamo comunque paura, crediamo in noi stessi. Abbiamo molta fiducia nelle nostre potenzialità dopo le ultime prestazioni. Vogliamo divertirci, giocheremo contro il Brasile ai Mondiali: non c'è niente di più di così. Ovviamente, avremmo voluto che fosse una finale e non una gara dei quarti. In ogni caso daremo tutto, non abbasseremo le armi prima della partita. Dimostreremo di avere le qualità per competere con il Brasile", ha aggiunto Dalic. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 06-Dic-22 15:10