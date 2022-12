Mondiali2022: Francia. Giroud “Possiamo fare grandi cose”

Il milanista: "Un onore essere un esempio per i più giovani". DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Olivier Giroud è uno dei protagonisti della Francia in questi Mondiali. Il giocatore del Milan, al pari di Mbappé, sta guidando in Qatar l'attacco dei Bleus, che ora hanno nel mirino l'Inghilterra, prossimo avversario (sabato) nei quarti di finale. Con i gol segnati nella fase a gironi e agli ottavi di finale, contro l'Australia e la Polonia, il rossonero è diventato il bomber più prolifico nella storia della Nazionale transalpina, a quota 52. "Questo record mi ricorda inevitabilmente tutti gli anni che sono passati, ben 11, con alti e bassi. La cosa più importante è dare il buon esempio, soprattutto ai più giovani, nella vita di tutti i giorni. Sono arrivato in Nazionale a 25 anni e se posso essere un esempio è, per me, motivo di orgoglio. Non si può avere tutto subito nella vita, cosa che vogliono i giovani di oggi. Bisogna avere pazienza e credere sempre nelle proprie qualità", ha detto Giroud, in conferenza stampa. "Obiettivi? Conosciamo le nostre qualità, siamo sereni e fiduciosi, anche se affronteremo una grande squadra come l'Inghilterra", ha aggiunto l'attaccante della Nazionale francese. "Penso che stiamo facendo molte bene, dall'inizio del torneo iridato. Siamo forti e abbiamo un grande spirito di squadra. Siamo come un famiglia, ci sentiamo fortunati perché abbiamo nel nostro gruppo tanti talenti. Purtroppo, abbiamo perso grandi giocatori ma abbiamo le qualità per fare grandi cose", ha spiegato ancora Giroud. "Chi è il miglior attaccante del mondo? Per me l'esterno più forte è Kylian Mbappé ma non è un vero numero 9. Per il resto, non saprei sceglierne uno in particolare. Ibra? Con Zlatan va tutto bene. Quando sono arrivato al Milan era il momento giusto per me per un'altra sfida. E' stata una grande opportunità. Siamo campioni d'Italia ma vogliamo fare ancora di più. Io a Milano mi trovo molto bene. Posso fare ancora tante buone cose: vedremo cosa dirà il campo", ha concluso il centravanti francese. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 06-Dic-22 16:13