Rugby: Inghilterra. Esonerato il tecnico Jones

L'allenatore australiano rimosso dalla guida del "XV delle Rose". LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La notizia era nell'aria, ora è ufficiale: Eddie Jones non è più l'allenatore della Nazionale inglese di rugby. Il tecnico australiano è stato rimosso dall'incarico oggi dalla Federazione. Nel 2022 il "XV delle Rose" hanno rimediato, in dodici gare giocate, sei sconfitte, comprese quelle delle ultime due gare del tour autunnale contro Argentina e Sudafrica, e un pareggio. A nove mesi dai Mondiali e a poche settimane dal via del Sei Nazioni, dunque, l'Inghilterra del rugby è senza allenatore. Il tecnico del Leicester, Steve Borthwick, secondo i media britannici, è il grande favorito per ereditare da Jones la panchina del "XV delle Rose". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 06-Dic-22 13:56