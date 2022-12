Atletica: Diamond League. 15 città per 4 continenti nell’edizione 2023

Il circuito al via il 5 maggio a Doha, venerdì 2 giugno in Italia ma non a Roma ROMA (ITALPRESS) – Quindici città, quattro continenti, l'appuntamento con le finali che per la prima volta si sposta oltreoceano e vola a Eugene: ecco la Wanda Diamond League 2023. Il principale circuito internazionali di meeting comincerà il 5 maggio a Doha (Qatar) e terminerà con la doppia giornata del 16-17 settembre che assegnerà i 32 titoli di 'Diamond Champion' nell'impianto di Hayward Field. Il Golden Gala, prima tappa europea della stagione, è in calendario per venerdì 2 giugno. Come ormai noto, l'edizione 2023 non potrà svolgersi a Roma, a causa dei lavori già avviati sulla pista dello stadio Olimpico: la sede della tappa italiana della Diamond League verrà formalizzata a breve. Nel programma della prossima stagione è stata confermata anche la tappa di Chorzow, in Slesia, che ha fatto il proprio ingresso nel 2022, e sono previste anche le due tappe cinesi di Shanghai e Shenzhen che invece quest'anno sono saltate. Le prime quattordici tappe metteranno in palio punti per la qualificazione alle Finals. Questo il calendario 2023: Doha-5 maggio; Rabat-28 maggio; Italia, sede da definire-2 giugno; Parigi-9 giugno; Oslo-15 giugno; Losanna-30 giugno; Stoccolma-2 luglio; Slesia-16 luglio; Principato di Monaco-21 luglio; Londra-23 luglio; Shanghai-29 luglio; Shenzhen-3 agosto; Zurigo-31 agosto; Bruxelles-8 settembre; Eugene-16/17 settembre. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 07-Dic-22 12:46