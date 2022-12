Basket: Nba. Mitchell trascina Cleveland, Detroit e Dallas a segno

Battuta d'arresto per i Lakers, Miami e Denver al tappeto in casa NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Vittoria casalinga di Cleveland nella notte italiana della regular-season dell'Nba. I Cavaliers superano i Los Angeles Lakers per 116-102 con 43 punti di Mitchell, top-scorer della serata. Affermazioni esterne per Detroit e Dallas: i Pistons mettono al tappeto Miami Heat per 116-96 con 31 punti di Bogdanovic (34 di Herro tra i padroni di casa), mentre i Mavericks 'bruciano' in volata i Denver Nuggets per 116-115 con 29 punti di Hardaway, il più prolifico dell'incontro. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 07-Dic-22 08:30