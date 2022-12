Calcio: Belgio. Hazard dice addio all’attività internazionale

Il fantasista del Real Madrid: "Voglio lasciare spazio alle nuove generazioni" ROMA (ITALPRESS) – A quasi 32 anni, Eden Hazard ha deciso che non indossera più la maglia del Belgio. Ad annunciarlo è lo stesso fantasista del Real Madrid sul suo Instagram. "Oggi si volta pagina – scrive Hazard – Grazie per il vostro amore e per il vostro impareggiabile supporto. Grazie per tutta questa felicità condivisa dal 2008. Ho deciso di porre fine alla mia carriera internazionale. La successione è pronta. Mi mancherete…". Dopo un Mondiale fallimentare e l'eliminazione nella fase a gironi, il Belgio, incassate le dimissioni del ct Martinez, volta dunque pagina con il ritiro del suo capitano. "Voglio lasciare spazio alle giovani generazioni", ha poi confermato il 'Blanco'. In Nazionale dall'età di 17 anni, Hazard ha impiegato alcuni anni per stabilirsi definitivamente con i 'Diavoli Rossi', totalizzando 136 presenze, 33 gol e 36 assist. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 07-Dic-22 13:01