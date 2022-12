Calcio: CR7 smentisce firma con l’Al-Nassr “No, non è vero”

Il fuoriclasse portoghese ha anche un pensiero per Pelé: "Il nostro re deve migliorare" ROMA (ITALPRESS) – Cristiano Ronaldo ha smentito di aver firmato un contratto (faraonico) con gli arabi dell'Al-Nassr, guidati in panchina dall'ex Roma Rudi Garcia. "No, non è vero…", ha detto laconico CR7 dopo la qualificazione del Portogallo ai quarti del Mondiali in Qatar ai danni della Svizzera. L'ex fuoriclasse di Real Madrid e Juventus ha esaurito il suo rapporto con il Manchester United e attualmente è senza squadra. Ronaldo ha poi mandato un messaggio affettuoso a Pelé, ricoverato in ospedale per un tumore al colon: "Spero che migliori. Il nostro Re deve migliorare. Questo è tutto ciò che vogliamo". – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 07-Dic-22 10:48