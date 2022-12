Calcio: Inter. Acerbi “Se battiamo il Napoli possiamo vincere scudetto”

Il difensore nerazzurro: "Ci giochiamo tutto a gennaio, non possiamo sbagliare" ROMA (ITALPRESS) – "Se l'Inter può ancora vincere il campionato?Certo, se vinciamo contro il Napoli". Ne è certo Francesco Acerbi, difensore dell'Inter impegnata nella mini tournee a Malta. "E' una partita da dentro o fuori – assicura l'ex Sassuolo e Lazio a 'Il Corriere dello Sport' – Ci giochiamo tutto a gennaio, perché, a differenza della prima parte di campionato, non ci sarà più tempo per recuperare e non potremo più sbagliare. Il Napoli, finora, ha fatto cose impensabili. Dopo la sosta, però, le cose possono cambiare. E lo dico per esperienza personale, basti pensare alla Lazio pre e post Covid. Fino allo stop eravamo ingiocabili. Poi sappiamo come è andata a finire…". Occorre però mettere qualcosa di più rispetto alla prima parte della stagione: "La situazione non è mai stata così complicata. Andando avanti, peraltro, siamo arrivati agli ottavi di Champions e abbiamo fatto ottime cose pure in campionato. Certo sono stati persi punti che, negli anni scorsi, l'Inter non avrebbe lasciato per strada. E forse abbiamo perso qualche scontro diretto di troppo. Non è pensabile deprimersi dopo aver subìto un gol, semmai il pensiero deve essere quello di farne 2 o 3. Da questo punto di vista, però – conclude Acerbi – siamo migliorati". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 07-Dic-22 08:58