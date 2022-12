Calcio: ManUtd. Ten Hag “Ronaldo è il passato, io penso al futuro”

Il tecnico dello United archivia il caso CR7 in poche parole: "Nello spogliatoio servono le giuste personalità" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Cristiano Ronaldo non è più un giocatore del Manchester United, è il passato, noi dobbiamo guardare avanti, noi pensiamo al futuro". Con queste parole, dal ritiro spagnolo del Manchester United, Erik Ten Hag ha archiviato la vicenda Cristiano Ronaldo. CR7, impegnato al Mondiale del Qatar con la nazionale portoghese, lo scorso 22 novembre ha rescisso il contratto con il club dopo l'intervista rilasciata pochi giorni prima, quando attaccò duramente il tecnico olandese, ma anche lo stesso club. "Servono le personalità giuste nello spogliatoio, non per vincere una partita, ma per vincere trofei", ha aggiunto Ten Hag che con CR7 non ha mai legato. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 07-Dic-22 18:00