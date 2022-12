Calcio: Roma. Mini ritiro in Algarve, amichevole con il Cadice

Per i giallorossi, test con la squadra della Liga venerdì 16 dicembre ROMA (ITALPRESS) – Dopo il ritiro estivo, la Roma torna in Algarve. In vista della ripresa del campionato, gli uomini di José Mourinho lavoreranno nel sud del Portogallo dal 15 al 22 dicembre. La prima amichevole in agenda è alle ore 19 di venerdì 16 (le ore 20 in Italia), quando i giallorossi affronteranno il Cadice, squadra della Liga. L'incontro si disputerà allo stadio Muncipal di Albufeira. È lo stesso impianto che a luglio aveva ospitato tre dei quattro test precampionato che hanno impegnato la Roma in Algarve. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 07-Dic-22 13:17