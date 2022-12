Calciomercato: Juve. Rabiot “Mi piacerebbe giocare in Premier”

"Non c'è un club in particolare che mi attrae, è il campionato che mi affascina", dice il centrocampista DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – In scadenza di contratto e con il futuro ancora tutto da scrivere. Adrien Rabiot, fin qui, è stato uno dei migliori di casa Juventus in una stagione certamente non facile per i bianconeri, ma il rinnovo non sembra vicino e non è da escludere nulla, neanche una possibile partenza a gennaio. In conferenza stampa dal Qatar dove prepara il quarto di finale di sabato contro gli inglesi di Southgate, il centrocampista della Francia non si sofferma sul suo futuro ma ammette: "Sono stato in Inghilterra quando avevo 13 anni – spiega riferendosi all'avventura vissuta nelle giovanili del Manchester City – e sono stato benissimo. Mi piaceva molto l'atmosfera intorno al calcio. È qualcosa di diverso rispetto a quella che c'è in Francia o in Italia. Ho sempre detto che mi piacerebbe giocare in Inghilterra nella mia carriera. Non so se succederà alla fine del mio contratto con la Juve, ma ho questo obiettivo. In quale club? Non ho una squadra del cuore, nè una in particolare nella quale mi piacerebbe giocare. È soprattutto il livello della Premier che mi attrae. Penso che anche il mio modo di giocare si addica maggiormente alle mie qualità". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 07-Dic-22 17:09