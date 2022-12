Frosinone, Grosso “A Reggio per dimostrare di meritare vetta”

"Rispettiamo tantissimo quelle che sono le loro qualità e il percorso molto bello che stanno facendo". FROSINONE (ITALPRESS) – "Sarà una bella gara, in una bella cornice di pubblico. Si sfidano le due formazioni che sono davanti in classifica. Rispettiamo tantissimo quelle che sono le loro qualità e il percorso molto bello che stanno facendo, faccio anche i complimenti. Ma vogliamo dimostrare di meritare quello che stiamo ottenendo, provando a fare una grandissima gara sotto tutti i punti di vista perché ci sarà bisogno di giocarla così". Così il tecnico del Frosinone Fabio Grosso presenta la sfida di domani in programma al Granillo contro la Reggina, che segue in classifica la squadra ciociara, e che ha il miglior attacco. "Si affronta cercando di limitare i loro pregi che sono tanti e far risaltare quei difetti che comunque tutte le squadre hanno. Sicuramente sarà una partita molto bella e noi vogliamo andarla a giocare con tantissimo coraggio, con grande personalità perché sono caratteristiche che servono per fare una grandissima prestazione. Questa è una squadra che sta facendo un bel percorso. Si è costruita ex novo, con giocatori importanti compreso quello che al momento non stanno partecipando alle partite. Credo che abbiano qualcuno fuori, non so chi potranno recuperare. In questa serie B ve ne sono tante di squadre che hanno qualità, la Reggina abbinata a quelle qualità sta dimostrando di meritare il percorso avuto finora. Conosciamo le difficoltà che ci saranno però consapevoli del fatto di avere le caratteristiche e giocatori a disposizione per poterli mettere in difficoltà". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 07-Dic-22 18:00