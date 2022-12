Mondiali2022: Inghilterra. Walker”Mbappé fantastico,ma so come fermarlo”

"E' in gradissima forma, forse il migliore al momento, ma noi siamo pronti", dice il terzino inglese. DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Una sfida a tutta velocità. Kylian Mbappé è imprendibile, in campo vola, ma in quanto a velocità Kyle Walker sa il fatto suo. Sarà una sfida nella sfida quella del terzino inglese contro l'attaccante francese, un duello avvincente per un quarto di finale già di per sè affascinante, forse il più interessante insieme a Olanda-Argentina. "Il fatto di conoscerlo per averlo affrontato in Champions con il mio Manchester City mi aiuta, anche se Francia e Psg sono due squadre diverse – spiega l'esterno dei Citizens -. Parliamo di un giocatore fantastico e in grandissima forma, sicuramente non sarà facile ma quando si gioca a questi livelli è proprio questo che cerca un calciatore professionista, giocare contro i migliori e in questo momento probabilmente lui è il migliore. Nonostante tutto, io non mi sottovaluto, so cosa devo fare per cercare di fermarlo, ho grande rispetto per lui, ma non stenderò un tappeto rosso per farlo segnare, scenderò in campo per rappresentare il mio Paese in un Mondiale e farò di tutto per vincere la partita e non tornare a casa. Siamo l'Inghilterra e sappiamo che possiamo creargli problemi, la partita non è noi contro Mbappé, è Inghilterra-Francia". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 07-Dic-22 18:46