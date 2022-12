Tennis: Torneo Adelaide. Djokovic ci sarà per preparare Australian Open

Il campione serbo troverà in tabellone rivali come Auger-Aliassime e Medvedev ROMA (ITALPRESS) – Novak Djokovic comincierà la preperazione agli Australian Open partecipando al torneo Atp di Adelaide, in calendario dall'1 all'8 gennaio 2023. Ad annunciare la presenza in tabellone del campione serbo, ex numero 1 del mondo e ora quinto, sono stati gli stessi organizzatori del torneo. 'Nole' tornerà così in Australia dopo l'espulsione dal paese subita lo scorso anno per la mancata vaccinazione al Covid con conseguente divieto di ingresso di tre anni; una sanzione venuta meno dopo la caduta dell'obbligo vaccinale. Djokovic, che usufruirà di un visto, troverà rivali di prima fascia Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev e Andrey Rublev, oltre ad Andy Murray, due volte vincitore di Wimbledon (nel 2013 e nel 2016). Adelaide ospiterà anche un torneo Wta: saranno presenti Ons Jabeur, numero 2 del mondo, Aryna Sabalenka, Daria Kasatkina e Veronika Kudermetova. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 07-Dic-22 09:27