Biathlon: Cdm. Wierer settima nella sprint di Hochfilzen

Quattro le azzurre in zona punti nella prima gara del weekend austriaco. MILANO (ITALPRESS) – Una super Denise Herrmann strapazza le avversarie nella sprint di apertura del weekend di Coppa del mondo di biathlon in scena a Hochfilzen, in Austria: è al primo posto finale con zero errori al tiro e il tempo di 20'07"1. La Herrmann ha preceduto la ceca Marketa Davidova per 18"1, pur con un errore al tiro, e la francese Julia Simon, un errore e 20"1 di svantaggio. Una buona gara complessivamente per le italiane, quattro delle quali chiudono in zona punti. Dorothea Wierer ha chiuso la gara al settimo posto con un errore commesso al secondo poligono e un distacco di 37"3 dalla Herrmann. Diciottesima, in rimonta, Lisa Vittozzi, che sbaglia due bersagli nella prima sessione di tiro ma poi fa tutto giusto ed è anche veloce sugli sci, tanto da chiudere con 1'02"4 di distacco dalla vetta. Samuela Comola è bravissima ai poligoni e chiude la gara senza errori al 27esimo posto con 1'22"9 di ritardo. Rebecca Passler, infine, è 33esima, con un errore e 1'27"4 di svantaggio. L'Unica azzurra fuori dalla zona punti è Michela Carrara con cinque errori e oltre 3 minuti di ritardo. Per domani è in programma la sprint maschile, mentre le gare a inseguimento, sia maschile che femminile, sono previste per sabato. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/com 08-Dic-22 15:58