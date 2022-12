Calcio: Milan. In amichevole battuto 3-2 il Lumezzane in rimonta

I rossoneri di Pioli a segno con Adli e i giovani Alesi ed Eletu MILANO (ITALPRESS) – Il Milan ha battuto 3-2 in amichevole il Lumezzane. A Milanello, nel primo test dopo la ripresa degli allenamenti in vista del ritorno della Serie A, gli uomini di Pioli sono andati due volte sotto, affidandosi per la rimonta ai gol dei giovani della Primavera Alesi ed Eletu. Il Lumezzane ha chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alla rete realizzata al 10' da Spini, che col sinistro ha infilato Tatarusanu; in avvio di ripresa Adli ha trovato il pari dopo un'azione personale. Al 54' Lumezzane di nuovo avanti con un gran gol di Mauri. All'ora di gioco Pioli ha rivoluzionato la squadra e il Milan è riuscito a rimontare grazie ai suoi giovani: in gol Alesi al 68', ha firmato il definitivo 3-2 Eletu al 78'. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 08-Dic-22 16:24