Calcio: Napoli. Hamsik “Speriamo che questo sia l’anno giusto”

L'ex capitano azzurro: "Lobotka è un giocatore importantissimo". NAPOLI (ITALPRESS) – "Napoli per me è una seconda casa. Sono slovacco ma ho vissuto lì per 12 anni. In Turchia mi sto trovando benissimo, ho vinto il primo scudetto della mia carriera, che al mio club mancava da 38 anni, le feste sono state straordinarie". Così Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, in un'intervista ripresa da Radio Kiss Kiss. "Di ex compagni sento qualcuno. Non sono uno che scrive ogni settimana ma quando c'è da fare auguri o complimenti scrivo volentieri. Il Napoli sta facendo cose straordinarie. Tutti lo seguono, lo invidiano, speriamo che riescano a mantenere questo passo sino alla fine. Lobotka è un giocatore importantissimo. Senza di lui la squadra non ha equilibrio. Fa girare il pallone nel modo giusto, è troppo importante", ha aggiunto Hamsik. "L'ultima gara con la maglia della Slovacchia ha rappresentato molto per me. Ho giocato da capitano nel team mio Paese ed è stato un onore enorme: quando sono uscito mi è caduto il mondo addosso. Sono contento di quello che ho fatto. Saluto tutti i tifosi del Napoli, speriamo che questo sia l'anno giusto", ha concluso l'ex capitano del team partenopeo. – foto LivePhotoport – (ITALPRESS). pdm/com 08-Dic-22 16:07