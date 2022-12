Calcio: Roma. Pellegrini “Con Mourinho qui ho avuto nuove sensazioni”

"Abraham ha un potenziale incredibile, Smalling un grande dentro e fuori il campo". ROMA (ITALPRESS) – Il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, intervistato dalla rivista FourFourTwo, ha avuto parole al miele per Josè Mourinho. "Il suo arrivo è stato eccitante, anzitutto perché nessuno se lo aspettava. Non ne sapeva niente nessuno. Anche noi lo abbiamo scoperto praticamente nello stesso momento in cui la Roma lo ha annunciato. È un allenatore che ha scritto la storia del calcio, ha trasformato questo sport e fa ancora di tutto per continuare a vincere: è un qualcosa che ci trasmette ogni giorno. Con Mourinho qui, da un anno e mezzo, ho avuto nuove sensazioni. Riesce a infonderti emozioni da veicolare in campo. Sono onorato e orgoglioso di lavorare con lui", ha detto Pellegrini. "La vittoria in Conference League? Tutto il percorso è stato speciale. Fin dall'inizio abbiamo creduto di poter trionfare. Vincere è stata la realizzazione di un sogno per me. Ho sempre sognato di alzare un trofeo con questa maglia e la scorsa stagione è stata la mia prima vera stagione da capitano. Essere riuscito a combinare queste due cose, la prima vittoria della mia carriera con la fascia da capitano della Roma, è stato veramente emozionante", ha spiegato a ruota Pellegrini. Poi il capitano giallorosso si è soffermato sui suoi compagni inglesi, ovvero Abraham e Smalling. "Tammy è un grande. Ha fatto una scelta molto coraggiosa. Alla sua età, dal Chelsea, pur non avendo sempre giocato ma comunque facendo bene e vincendo una Champions League, ha accettato una nuova sfida come la Roma. Può fare molto di più. Ho sempre detto che, con la giusta applicazione, il lavoro e la costanza può diventare uno dei migliori attaccanti al mondo. Questa maturazione potrebbe necessitare di un po' di tempo. Tammy ha un potenziale incredibile", ha spiegato il centrocampista della Roma. "A Chris ho chiesto recentemente dove mi avrebbe portato fuori a cena. Quest'anno gli ho già fatto tre assist. Avevamo detto: ogni tre assist mi tocca una cena fuori. Una cena top, però. Lui è eccezionale, un grande dentro e fuori il campo", ha concluso Pellegrini. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 08-Dic-22 13:56