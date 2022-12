Calcio: Serie B. Forte-gol, il Benevento vince a Parma

Gli emiliani hanno sbagliato un rigore con Vazquez PARMA (ITALPRESS) – Vince il Benevento di Fabio Cannavaro, che a Parma si impone per 1-0 nel lunch match della 16^ giornata di B grazie alla rete realizzata al 20' da Forte. Al 32' la squadra di Pecchia ha sprecato la clamorosa occasione dell'1-1 sbagliando un calcio di rigore con Vazquez. Costante la pressione nel finale degli emiliani, ma nonostante l'espulsione di El Kaouakibi (fallaccio su Estevez) il Benevento ha saputo reggere l'urto. I campani salgono così a quota 18 come il Palermo, per il Parma – fermo a quota 23 – è la terza sconfitta nelle ultime 5 partite. – foto Image – (ITALPRESS). fsc/red 08-Dic-22 14:35