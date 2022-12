Ciclismo: Quartucci diventa pro e firma per il team Corratec

Dopo una splendida annata da Under 23, l'umbro approda fra i big. ROMA (ITALPRESS) – "E' Lorenzo Quartucci il diciottesimo corridore a entrare a far parte del roster del team Corratec". Lo ha reso noto lo stesso team di Serge Parsani, che accoglie dunque fra i professionisti il ciclista umbro. "Il 23enne di San Giustino è reduce da una stagione 2022, trascorsa nelle fila dell'Hopplà-Petroli Firenze, ricca di buoni risultati con tre vittorie, dodici podi e ben ventiquattro piazzamenti in top 10, che hanno fatto di Quartucci uno dei migliori dieci Elite-Under 23 italiani", ha precisato la Corratec. "Trofeo Matteotti, Trofeo Città di Malmantile e Giro delle Valli Aretine sono stati i tre successi di Quartucci, che ha saputo imporsi sia in arrivi a ranghi ridotti che al termine di azioni in solitaria", si legge ancora nella nota odierna. "Con l'approdo al Team corratec – commenta Quartucci – si apre un nuovo capitolo della mia carriera, quello più ambito da tutti coloro che sognano di fare questo lavoro. Voglio ringraziare l'Hopplà, e in particolar modo Claudio Lastrucci e Matteo Provini, per la splendida annata appena trascorsa. Non vedo l'ora di iniziare". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 08-Dic-22 14:30