F.1, il GP d’Olanda a Zandvoort in calendario fino al 2025

L'annuncio è arrivato dagli organizzatori del Mondiale AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Sarà Zandvoort a ospitare almeno fino al 2025 il Gran premio dei Paesi Bassi di Formula 1. L'annuncio è arrivato dagli organizzatori del Mondiale, che hanno confermato la città costiera in un calendario dove il Gp dei Paesi Bassi è tornato nel 2021 dopo 36 anni di assenza. Ad aggiudicarselo, l'idolo locale Max Verstappen, due volte campione del mondo. Nel 2023 la gara è in programma il 27 agosto ed è già sold out. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 08-Dic-22 11:29